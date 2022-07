Einsätze in Hückelhoven : Graureiher halten Feuerwehr auf Trab

Hückelhoven Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem „Tier in Notlage“ alarmiert. Abends gab es dann noch einen ähnlichen Einsatz für die Wehr.

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem „Tier in Notlage“ alarmiert. Ein Graureiher hatte sich mit dem Kopf in einem Maschendrahtzaun verfangen und konnte sich selbst befreien. Die Wehrleute halfen nach und entließen das unverletzte Tier in die Freiheit. Am Abend wurde dann ein am Flügel verletzter Graureiher gemeldet. Er wurde dem Tierarzt zur Behandlung übergeben.