Städtepartnerschaft : Hückelhovener in Breteuil-sur-Iton herzlich willkommen

Hückelhoven Kürzlich fand die erste Reise in die französische Partnerstadt seit Beginn der Corona-Pandemie statt. Ein Gegenbesuch ist für das kommende Jahr geplant.

Ende Mai war es endlich wieder so weit. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie machte sich eine Delegation aus der ehemaligen Zechenstadt Hückelhoven auf den Weg nach Frankreich . Knapp 600 Kilometer Strecke lagen vor ihnen. Das Ziel: die französische Partnerstadt Hückelhovens Breteuil-sur-Iton in der Normandie . Das letzte Treffen hatte im Jahr 2019 stattgefunden.

Auf deutscher Seite nahmen dieses Mal 41 Personen, darunter zwölf Jugendliche, an dem Treffen teil. Die Jugendlichen, Schüler des Gymnasiums Hückelhoven und der Realschule Ratheim, wurden von zwei Betreuern begleitet. Sie waren gemeinsam mit 15 französischen Jugendlichen und deren drei Betreuern in der Gite in La Guerolde untergebracht. Die erwachsenen deutschen Gäste übernachteten wieder in Gastfamilien oder in einem Hotel. Die Stadt Hückelhoven war dabei durch den Beigeordneten Thorsten de Haas vertreten. Für ihn war es der erste Besuch in der französischen Partnerstadt.