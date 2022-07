Feuerwehreinsatz in Hückelhoven : Abgeerntetes Feld und Grünstreifen in Brand geraten

Abgeerntetes Feld und Grünstreifen in Brand geraten

Feuerwehreinsatz in Hückelhoven

Die Feuerwehr Hückelhoven musste am Freitagabend ausrücken (Symbolfoto). Foto: dpa/Holger Hollemann

Ratheim Wiederholt kam es im Erkelenzer Land zu einem Brand auf einem abgeernteten Feld, diesmal in Ratheim, also auf Hückelhovener Stadtgebiet.

Die Feuerwehr der Stadt Hückelhoven löschte am Freitagabend, 8. Juli, 19.25 Uhr, in Ratheim am Ziegelweg ein Feuer, das auf einem abgeernteten Getreidefeld ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Ratheim setzten einen Trupp mit einem Hohlstrahlrohr ein und brachten das Feuer schließlich rasch unter Kontrolle.