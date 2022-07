Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Kabel und Bierflaschen von Baustelle gestohlen

Bierflaschen weckten das Interesse von unbekannten Dieben. Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Erkelenzer Land Unbekannte Täter interessierten sich in Golkrath nicht nur für die Kabel, auch alkoholische Getränke zählten zur Beute. Einwegrasierer stahlen Diebe unterdessen aus einer Fahrschule in Hückelhoven.

Einbruch auf Baustelle Nachdem sie ein Fenster an der Straße Im Forst in Erkelenz-Golkrath aufgehebelt hatten, drangen Unbekannte in ein Haus ein, trennten Stromkabel ab und entwendeten diese. Sie erbeuteten auch ein Baustellenradio, Werkzeuge sowie Bierflaschen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 5. Juli, 16 Uhr, und Mittwoch, 6. Juli, 8.50 Uhr.

Geldbörse aus Fahrzeug entwendet Aus einem an der Glück-Auf-Straße in Erkelenz abgestellten Fahrzeug entwendeten Unbekannte laut Polizei am Dienstag, 5. Juli, zwischen 11 und 12 Uhr, eine Geldbörse.

In Fahrschule eingebrochen Durch ein Fenster gelangten Einbrecher zwischen Dienstag, 5. Juli, 19 Uhr, und Mittwoch, 6. Juli, 7 Uhr, in den Geschäftsraum einer Fahrschule an der Dinstühler Straße in Hückelhoven. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein Laptop und Einwegrasierer.

Baugeräte entwendet Unbekannte brachen einen Transporter auf, der an der Palandstraße in Hückelhoven-Kleingladbach parkte. Sie stahlen einen Rotationslaser und eine Rüttelplatte. Die Tat geschah, so die Polizei, zwischen Dienstag, 5. Juli, 17 Uhr, und Mittwoch, 6. Juli, 8.30 Uhr.

