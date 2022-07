Beratungsstelle in Hückelhoven : Alkohol bleibt das Suchtmittel Nummer eins

Hückelhoven In der Suchtberatung in Hückelhoven haben auch Angehörige die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Die Zahl der Beratungen ist gestiegen, wie aus dem Jahresbericht 2021 hervorgeht.

Das Gesetz unterscheidet bei Drogen zwischen legal und illegal. Die Beratungsstelle für Suchtfragen in Hückelhoven, getragen vom Caritasverband für die Region Heinsberg in Kooperation mit dem Diakonischen Werk des Kirchenkreises Jülich, nicht. Dort wird jedem Menschen mit einer Suchterkrankung geholfen, ganz gleich, um welche Sucht es sich dabei handelt. Und ein Blick auf den Jahresbericht 2021 zeigt: Es ist nach wie vor der Alkohol, wegen dem die mit Abstand meisten Menschen die Beratungsangebote in Anspruch nehmen wollen. Das Angebot richte sich aber nicht nur an die Menschen, die selbst von einer Sucht betroffen seien, sondern auch an Familienmitglieder oder Lebenspartner, die für den täglichen Umgang in ihrem direkten Umfeld auf der Suche nach Tipps und Austauschmöglichkeiten seien.