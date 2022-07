Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach : Mutter rettet sich und Kleinkind aus brennender Wohnung

Mönchengladbach Das Feuer war gegen Mitternacht im Wohnzimmer ausgebrochen und breitete sich schnell aus. Eine Mutter reagierte schnell und verhinderte so Schlimmeres.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Herzogstraße in Mönchengladbach-Heyden haben in der Nacht zum Dienstag, 5. Juli, über den Notruf 112 die Feuerwehr alarmiert. Gemeldet wurde ein Brand in einer Dachgeschosswohnung im vierten Obergeschoss.