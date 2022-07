Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Kripo ermittelt nach Feuer auf Stoppelfeld

Die Feuerwehr wurde zu einem Feldbrand in Wegberg gerufen (Symbolfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Erkelenzer Land In der Nähe des Golfplatzes in Wildenrath brannte ein Stoppelfeld, auf dem zum Trocknen ausgelegtes Stroh lag. Auch Autos zählten wieder zu den Zielen unbekannter Täter.

Stoppelfeld angezündet Gegen 22.45 Uhr brannte am Dienstag, 12. Juli, ein Stoppelfeld an der Friedrich-List-Allee in der Nähe des Golfplatzes in Wegberg-Wildenrath. Eine Fläche von zirka 200 Quadratmeter, auf der zum Trocknen ausgelegtes Stroh lag, hatten unbekannte Täter in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Wildenrath löschte das Feuer, bei dem keine Personen zu Schaden kamen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Scheibe eingeschlagen Der Polizei wurde am Dienstagabend, 12. Juli, ein Fahrzeug in Hückelhoven-Schaufenberg gemeldet, an unbekannte Personen eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte. Das Auto war an der Hochstraße geparkt. Ob die Täter Wertgegenstände aus dem Fahrzeug stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Münzgeld gestohlen In der Nacht von Sonntag auf Montag (11. Juli) gelangten unbekannte Täter gegen 2.45 Uhr in ein Auto, das an der Pfarrer-Zurmahr-Straße in Wassenberg-Birgelen abgestellt war. Sie durchsuchten den Innenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erbeuteten die Einbrecher Münzgeld.

Mehrere Einbrüche in Erkelenz Nachdem sie die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses am Merowingerring in Erkelenz gewaltsam geöffnet hatten, gelangten bislang unbekannte Täter in die Innenräume und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Das teilt die Kreispolizeibehörde Heinsberg in ihrem Bericht mit. Weiter heißt es bei der Polizei, dass noch nicht abschließend geklärt ist, ob die unbekannten Täter tatsächlich etwas aus dem Haus entwendet haben. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstagnachmittag, 9. Juli, 15 Uhr, und Montagmorgen, 11. Juli, 10 Uhr.

Am frühen Mittwochmorgen, 13. Juli, wurden Anwohner, ebenfalls am Merowingerring, gegen 2.45 Uhr auf Geräusche an der Haustür aufmerksam. Als sie nachschauten, bemerkten sie eine ihnen unbekannte Person, die zu Fuß flüchtete. Diese war mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover sowie weißen Sneakers bekleidet. An der Haustür stellte die Polizei Hebelspuren fest. Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, klärt nun die Heinsberger Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen zu beiden Fällen aufgenommen hat.

