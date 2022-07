Meerbusch : Feuerwehr löscht brennende Gartenlaube

Meerbusch Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen in einer Schrebergartenanlage am Friedhof machen können. Die Brandursache wird noch ermittelt.

(RP) Am Donnerstagabend erreichte die Leitstelle des Rhein-Kreis Neuss um 19.05 Uhr eine Meldung über eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Appelter Weg bis Landknecht. Daraufhin wurden der Löschzug Büderich und die hauptamtlichen Kräfte aus Osterath alarmiert. Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass eine Gartenlaube mitten in der Schrebergartenanlage am Friedhof brannte. Deshalb wurde ein weiterer Löschzug aus Strümp und der Führungsdienst der Feuerwehr Meerbusch an die Einsatzstelle entsandt.