Feuerwehreinsatz in Dalheim-Rödgen : Hecke brennt auf einer Länge von 20 Metern

Dalheim-Rödgen Am Freitagmittag brach das Feuer im Wegberger Stadtteil Dalheim-Rödgen aus. Die Brandursache muss noch geklärt werden. Die Feuerwehr Wassenberg warnte erst kürzlich vor Heckenbränden.

Etwa 20 Meter einer Thujahecke standen in Dalheim-Rödgen in Flammen, das berichtet die Feuerwehr der Stadt Wegberg. Insgesamt drei C-Rohre waren nötig, um das Feuer zu löschen. Am Freitag, 8. Juli, 14.17 Uhr, wurde die Feuerwehr zu diesem Einsatz alarmiert, es rückten die Einsatzkräfte der Löschgruppen Wildenrath und Arsbeck sowie der Hauptamtlichen Wache aus.

Aus welchem Grund die Hecke in Brand geriet, ist noch unklar. Erst vor wenigen Tagen machten die Kameraden der Feuerwehr der Stadt Wassenberg auf den Umstand aufmerksam, dass man in letzter Zeit auffällig oft zu Einsätzen dieser Art ausrücken muss. Die Kritik richtete sich vor allem an Nutzer von Gasbrennern, die mit der Hilfe dieser Geräte auf schnelle Weise Unkraut beseitigen wollen. In Myhl brannten 25 Meter Hecke vor einigen Tagen komplett nieder.