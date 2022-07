Im Verteilzentrum für Pakete : Zöllner stellen große Drogenmenge in Hückelhoven sicher

Zöllner stellen große Drogenmenge in Hückelhoven sicher

In einem Verteilzentrum für Pakete in Hückelhoven haben Aachener Zöllner reichlich Marihuana, Haschisch, Potenz- und Schmerzmitte l entdeckt. Foto: dpa/Keith Srakocic

Hückelhoven Der Fund der Aachener Zollfahnder in Hückelhoven ist kein Einzelfall. Häufig werden Drogen und Arzneimittel per Paket innerhalb der Europäischen Union versandt.

Zöllner des Hauptzollamts Aachen haben in einem Verteilzentrum für Pakete in Hückelhoven Postsendungen kontrolliert und reichlich Marihuana, Haschisch, Potenz- und Schmerzmittel sichergestellt. „Drogen und Arzneimittel in Paketen, die innerhalb der EU versandt werden, sind kein Einzelfall, sondern ein Trend“, sagt Elke Willsch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Aachen, zu der Entdeckung.