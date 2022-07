Bilanz gezogen : Knapp 30 Prozent mehr Feuerwehr-Arbeit wegen Hochwasser

Eine Frau geht an Feuerwehrfahrzeugen vorbei mit einem Regenschirm über die Morper Allee. Foto: dpa/David Young

Erkrath Wegen der rund 750 Einsätze im Zusammenhang mit dem gewaltigen Hochwasser im Juli 2021 ist die Jahresstatistik der Retter nach oben ausgerissen.

Feuerwehrchef Guido Vogt konnte die Angehörigen der Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills bei der Jahresversammlung in der Aula des Gymnasiums an der Rankestraße zuletzt wieder gemeinsam begrüßen. Im Vorjahr hatte die Versammlung der Pandemie wegen noch für jeden Löschzug einzeln anberaumt werden müssen. Zudem freuten sich die Feuerwehrmänner und -frauen, dass sie wieder Gäste zur Veranstaltung einladen konnten.

Feuerwehrleiter Vogt ließ das vergangene Jahr Revue passieren und erinnerte an besondere Einsätze. In der Jahresstatistik sind insgesamt 8871 Einsätze für Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Rettungsdienst vermerkt. Dieses bedeutet laut Vogt eine Steigerung um 29,73 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Der enorme Anstieg war bedingt durch die rund 750 Einsätze im Zusammenhang mit dem gewaltigen Hochwasser im Juli 2021.

An die Präsentation der Statistik schlossen sich zahlreiche Beförderungen und Funktionsernennungen an. Thomas Graf und Daniel Nitschke wurden auf eigenen Wunsch von ihrer langjährigen Funktion als Stadtjugendfeuerwehrwart und Vize-Stadtjugendfeuerwehrwart entbunden. Da die Angehörigen der Jugendfeuerwehr nicht an der Jahresversammlung teilnehmen konnten, wird es nach den Sommerferien eine große Verabschiedungsparty mit den Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr geben. Kai Weikert, Kristina Bambrowicz und Tim Lange wurden zur neuen Führung der Erkrather Jugendfeuerwehr ernannt, mit Kai Weikert als Stadtjugendfeuerwehrwart.