FDP Hückelhoven will Fraktionsstärke im Rat : Sascha Junker leitet die Liberalen

Hückelhoven Die Hückelhovener Liberalen haben einen neuen Vorstand gewählt. Außerdem setzten sie sich ein Ziel für die Kommunalwahl: Sie wollen wieder in Fraktionsstärke in den Stadtrat einziehen.

Zum Ortsparteitag trafen sich die Mitglieder der Freien Demokraten Hückelhoven auf Einladung des noch amtierenden Stadtverbandsvorsitzenden Jorge Klapproth, um einen neuen Vorstand zu wählen. Mit dabei war FDP-Kreisvorsitzender Klaus J. Wagner, der Heinsberger Landtagsabgeordnete Stefan Lenzen und FDP- Kreisschatzmeister Wolfgang Orth. Jorge Klapproth trat aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Wahl an. Der Ortsparteitag bedankte sich für sein außerordentliches Engagement in den letzten Jahren und wünschte ihm alles Gute.

„Mit dem neu gewählten Vorstand sind die Freien Demokraten in Hückelhoven bestens für die nächsten Jahre aufgestellt“, sagte Stefan Lenzen. Mit einem klaren Ziel vor Augen geht der neue Vorstand in den Kommunalwahlkampf. „Wir wollen mit unserem starken Team und neuen Ideen den Wiedereinzug in den Rat der Stadt Hückelhoven in Fraktionsstärke erreichen“, so Sascha Junker.