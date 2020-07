Preisübergabe in Hückelhoven : Wie behinderte Menschen jetzt ihre Freizeit gestalten

Hückelhoven Keine Arbeitsmöglichkeit, kein Familienbesuch. Der Lokale Teilhabekreis hat nachgefragt, was Menschen mit Behinderung in der Corona-Zeit unternehmen. Als Dank für ihre Anregungen erhielten die ersten Teilnehmer der Umfrage einen kleinen Preis.

Ein Teilnehmer stellte schriftlich dar, was er alles Neues für sich entdeckt hat. So hat er begonnen, mit Holz zu arbeiten, neue Rezepte auszuprobieren, besondere Spielfilme zu schauen und spaziert viel in der Natur und fotografiert die wachsenden und blühenden Blumen und andere Pflanzen. Eine Feier seines Geburtstages ist leider ausgefallen, er hat sich an diesem Tag Waffeln gebacken. Er ist zuversichtlich, dass er ganz bald wieder seine Familie und Freunde treffen kann, freut sich darauf, wieder arbeiten gehen zu können und wird alles nachholen, was er in den letzten Monaten nicht machen konnte.