Programm in Hückelhoven : Stadt saniert schrittweise Straßenlampen

Auch die Straße Am Wadenberg in der Bergarbeitersiedlung ist im Straßenbeleuchtungsprogramm enthalten. Foto: Stadt Hückelhoven

Hückelhoven An mehreren Straßen sollen die Beleuchtungen saniert werden. Das hat der Stadtrat beschlossen. Im kommenden Jahr werden für die Eigentümer angrenzender Grundstücke Beiträge fällig.

Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die Sanierungen von Straßenbeleuchtungen in den Ortsteilen beschlossen. Die Arbeiten sollen in ganzen Straßen oder Straßenabschnitte erfolgen. Im kommenden Jahr werden dafür die Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke zur Beitragszahlung herangezogen. Die Stadtverwaltung Hückelhoven gibt die einzelnen Maßnahmen bekannt:

In Hilfarth ist die Sanierung der Laternen für den Ahornweg und den Kiefernweg geplant, in Hückelhoven für Am Wadenberg (von der Brassertstraße bis zur Bauerstraße), An Romersmühle (von der Ludovicistraße bis zur zweiten Stichstraße einschließlich beider Stichstraßen), Doverack (beide Stichstraßen), Klosestraße, van-Woerden-Straße sowie Rauhutstraße. In Ratheim schließlich sollen die Beleuchtungen Am Reitplatz (von der Schulte-Braucks-Straße bis und einschließlich der zweiten Stichstraße) saniert werden.