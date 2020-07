Neues VHS-Programm für Wassenberg : Kultur, Bildung und Nachhaltigkeit

Götz Alsmann ist im Rahmen des VHS-Jahresprogramms in Wassenberg zu sehen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenzer Land Das neue VHS-Programm ist da: Auch in Coronazeiten wird Weiterbildung im Erkelenzer Land groß geschrieben – Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen im Fokus. Außerdem ist ein ausführliches Kultur-Programm geplant.

Hochkarätige Angebote im Bereich Kultur und Kreativität präsentiert die Volkshochschule Heinsberg (VHS) im neuen Jahresprogramm: Auf die Klassikfreunde in Erkelenz warten Meisterkonzerte, bei denen namhafte Ensembles und Künstler wie das Sinfonieorchester Aachen, Concerto Köln und der Pianist Lars Vogt auftreten. Auch beliebte Angebote wie die Neujahrskonzerte in Hückelhoven und Übach-Palenberg sowie Auftritte von Götz Alsmann und den Bläck Fööss in Wassenberg könnten großen Zuspruch finden.

Besonderer Schwerpunkt ist der Themenbereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit einer großen Vielfalt an Angeboten vom Upcycling bis zum Vortrag über Klimaschutz im Kreis Heinsberg und Gartengestaltung in Zeiten des Klimawandels. Zum anderen werden Online-Angebote, die sich in Corona-Zeiten etabliert hatten, weitergeführt.

Hier sind Live-Streaming-Angebote zu aktuellen politischen und sozialen Themen zu nennen, die mit anderen Volkshochschulen bundesweit angeboten werden und sich bereits aufgrund der hochkarätigen Experten gut etabliert haben. Daneben gibt es viele weitere Veranstaltungen im Bereich der politischen und interkulturellen Bildung, oft in Zusammenarbeit mit Partnern wie „Bündnis gegen Rechts“ oder innerhalb der „Interkulturellen Woche“ Ende September.

Viele Kurse bieten die Möglichkeit, sich mit der VHS fit und gesund zu halten. Neben bewährten Angeboten findet man hier auch innovative Kurse wie „Bewegung und Fitness mit Smovey“. Wer das Angebot kennenlernen möchte, hat dazu schon Gelegenheit beim Sommerferienprogramm „Sport im Park“ ab 28. Juli.

Ob Englisch, Spanisch oder – neu im Angebot – Norwegisch: Fremdsprachen gehören nach wie vor zu den gut nachgefragten Angeboten der VHS. Für Menschen mit Migrationshintergrund bietet die VHS auf allen Niveaustufen und auch berufsbezogen zahlreiche Deutschkurse an. Attraktive berufsbezogene Qualifizierungen bietet darüber hinaus das Zertifikatssystem „Xpert Business“ mit dem Abschluss im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung. Für Auszubildende wird ein modulares Büropraxistraining angeboten.

Nach vielen durch die Corona-Pandemie bedingten Kursabsagen im Frühjahr freut sich das Team der Anton-Heinen-Volkshochschule, das neue Programm 2020/2021 vorstellen zu können. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, wieder ein umfangreiches Angebot zu erstellen, in dem man seine bewährten Lieblingskurse ebenso wiederfindet wie neue Impulse für das Berufs- und Privatleben“, erklärt Ingo Rümke, seit Beginn des Jahres VHS-Leiter.

Das Programmheft ist ab sofort in allen Rathäusern, im Kreishaus, in Sparkassen und Banken, Bibliotheken und Buchhandlungen und an vielen weiteren Auslagestellen im Kreis Heinsberg erhältlich, zeitgleich auch online unter www.vhs-kreis-heinsberg.de. Eine Anmeldung zu allen Kursen ist ab dem 3. Juli möglich.

(RP)