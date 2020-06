Streit in Wesel : FDP verteidigt Enthaltung bei Anti-Rassismus-Aktion

Wesel Eine Pressemitteilung der Jusos in Wesel sorgt für Ärger. Als „empörend“ bezeichnen sie eine Enthaltung der FDP im Rat. Die FDP weist den Vorwurf zurück, nicht ausreichend gegen Rassismus die Stimme zu erheben.

Um einen Vorschlag der Jusos in Wesel gibt es einen politischen Streit. Die Weseler SPD-Ratsfraktion hatte einen Juso-Vorschlag aufgegriffen, auf städtischen Schautafeln großflächig den Slogan „Wesel hat keinen Platz für Rassismus!“ anzubringen. Im Rat gab es dafür eine politische Mehrheit. Die FDP enthielt sich als einzige Fraktion mit der Begründung, dass es in Wesel kein besonderes Rassismusproblem gebe. Das habe der zuständige Dezernent Klaus Schütz bestätigt. „Empörend“ nennen jetzt die Jusos das Verhalten der FDP. Der Juso-Vorsitzende Maksim Bondarenko sagt: „Jedes Zeichen gegen Rassismus ist wichtig, besonders in diesen Zeiten. Das Abstimmungsverhalten der FDP ist jedoch unfassbar. Es macht auch keinen Unterschied, ob man sich bei der Frage enthält oder dagegen stimmt.“ Die Begründung der FDP, dass sie keine Notwendigkeit einer Plakataktion sehe, sei laut den Jusos „mehr als empörend“. Die Jusos verweisen auch darauf, dass die FDP offenbar aus dem „Dammbruch“ in Thüringen, wo der FDP-Mann Thomas Kemmerich mithilfe der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, nichts gelernt habe. Die FDP entwickele sich „in eine bedenkliche Richtung“.