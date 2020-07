Gymnasium Hückelhoven : Ein besonderer Abschluss an Haus Hall

Hückelhoven Es waren außergewöhnliche Lernbedingungen bei den Abitur-Vorbereitungen, Prüfungen unter besonderen Hygienemaßnahmen, und auch der Abschluss war sehr besonders: An Haus Hall in Ratheim feierten 87 junge Damen und Herren ihr Abi 2020.

Das eigentliche Motto „AbiVegas – Mehr Glück als Verstand“ entwickelte sich in den letzten Wochen und Monaten notwendigerweise zu „Mehr Verstand als Glück“, denn den brauchten die Schüler und Schülerinnen in dieser aufregenden Zeit umso mehr, wie die Stufenleiter Rebecca Drommler und Ulrich Latour in ihrer Rede aufgriffen. Dass dieser Jahrgang – auch aufgrund der Umstände – ein ganz besonderer bleiben wird, ist unumstritten. Besondere Lernumstände in Form von „Homeschooling“, besondere Hygienebedingungen bei den Abiturklausuren, besondere Vorbereitung auf das Ende der Schulzeit.