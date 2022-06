Außergewöhnliches VHS-Programm in Hilden und Haan : Kochen mit dem Bürgermeister

Hilden Das neue VHS-Programm ist draußen und birgt manch außergewöhnliche Veranstaltung. Neben kulinarischen Abenden mit der Verwaltungsspitze können Kursteilnehmer auch Weihnachtsgeschenke aus Gold selbst schmieden oder Sprachen lernen. Ein Überblick über die spannendsten Angebote.

Das Jahresthema der VHS lautet „bedrohte Ordnungen“. „Ursprünglich wollten wir das Thema ,Ordnung‘ ganz allgemein angehen, nach dem 24. Februar jedoch konnten wir uns leider selbst nicht mehr von der gedanklichen Verknüpfung unseres Themas mit den schrecklichen Bildern vom Krieg in der Ukraine lösen“, erklärt VHS-Leiter Martin Kurth. Unter anderem bietet die VHS ab dem 19. Oktober einen philosophischen Gesprächskreis mit dem Titel „Zivilisationsbrüche und Barbareien – unabwendbare Schicksale?“ an. Haan kann sich zudem auf einen Besuch des ehemaligen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und Osteuropa-Experten, Ruprecht Polenz, freuen, der im Rahmen der Haaner Rathausgespräche zu Europa am 7. November zum Thema „Europas Sicherheit an der Ostgrenze“ referieren wird. „Großer Nachfrage erfreuen sich nach wie vor auch unsere Exkursionen“ so Kurth. Neu im Programm sind hier unter anderem eine spannende Tagesexkursion in die Unterwelt der Eifel: „Von römischen Bergleuten und Vulkanen“ führt die Teilnehmer am 10. September in einen alten Lavakeller und in ein römisches Bergwerk. Besichtigt werden auch die älteste Kaffeerösterei Kölns (24. Oktober), das Mercedes-Benz Werk in Düsseldorf (13. September) sowie die bergische Synagoge in Wuppertal (24. November). Politisch setzt sich die VHS mit zwei Hauptthemen auseinander: Die Reihe „Brennpunkte der Weltpolitik“ steht ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine.