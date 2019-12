In Stadthalle Hilden : Steptanz-Show kehrt im Februar nach Hilden zurück

Macht auch in Hilden Halt „Rhythm of the Dance“. Foto: Wim Lanser

Hilden Die irische Stepptanzshow „Rhythm of the Dance“ hat in den vergangenen Jahren mehr als sieben Millionen Zuschauer begeistert. Nun geht die Celebrating 20 Years“-Tournee weiter: von China nach Südamerika, vom sonnigen Spanien in das verschneite Sibirien.

Die Show steht für pulsierende Rhythmen, aufwendige Licht- und Soundeffekte, fantasievolle Kostüme und melodische irische Klänge. In diesen Genuss kann das Hildener Publikum am Mittwoch, 12. Februar, ab 20 Uhr in der Hildener Stadthalle kommen.

Mit Blitzgeschwindigkeit absolvieren die insgesamt 22 Tänzer ganze 25 Kostümwechsel während der Show. Die Choreographie hat Doireann Carney inszeniert. Sie kombiniert dynamische Irish Steps mit Einflüssen aus dem Modern Dance, tänzerische Anmut und Präzision mit sportlicher Höchstleistung. Die Zuschauer erleben romantische Momente, die sich mit dynamischen Tanzszenen ablösen.

Die Live-Band besteht aus irischen Musikern, die eine Bandbreite an teilweise außergewöhnlichen Instrumenten in Perfektion beherrschen, dazu gehören die traditionellen Uileann Pipes (Irischer Dudelsack), der Bodhran (Irische Rahmentrommel), Geigen, Flöten, Ziehharmonikas, Harfe und Banjo. Durch die Kombination von Tanz und Musik werden die Zuschauer für zwei Stunden in eine andere Welt entführt.

Tickets sichern kann man sich bereits jetzt telefonisch unter der Hotline 01806 570070, online unter www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

(isf)