Hilden : Polizeitipp für die dunkle Jahreszeit: „Gelbwesten“ leben länger

Hilden Wenn ich abends das Büro verlasse, ziehe ich eine gelbe Warnweste über den schwarzen Parka. Weil ich schon zweimal auf einem Fußgängerüberweg an der Berliner Straße in Hilden fast überfahren worden wäre – trotz eigenem Grün.

Ein anderes Mal hätte mich ein junger Radfahrer auf der Mittelstraße in der Fußgängerzone beinahe umgefahren. „Ich trage doch schon eine Warnweste“, habe ich ihm erschrocken und etwas sauer zugerufen. Er hat sich entschuldigt, habe doch nur ausweichen wollen - leider in die falsche Richtung. Zugegeben: So eine gelbe Warnweste ist nicht sehr kleidsam, aber sorgt dafür, dass man als Fußgänger oder Radfahrer sehr viel besser gesehen wird. Die Gelbwesten lassen sich zusammenknüllen, passen in jede Tasche, kosten nur ein paar Euro und sind so weit geschnitten, dass man sie über den Mantel ziehen kann.

Wer so sichtbar ist, bleibt länger am Leben und gesund, sagt die Polizei. Alleine am 9. Dezember haben die Beamten in den zehn kreisangehörigen Städten sieben Abbiege-Unfälle gezählt, bei denen Fußgänger oder Radfahrer zu Schaden kamen. In Haan, Ratingen, Langenfeld und Erkrath wurden sie so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Auch am Wochenende wurden Fußgänger und Radfahrer bei Dunkelheit von Autos angefahren. Das zeigt: Diese Gefahr ist nicht irgendwie theoretisch gegeben, sondern jetzt im Winter überaus real.