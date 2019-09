Hilden : Tanzshow kommt in die Stadthalle

HILDEN (höv) Flinke Füße, die in einer atemberaubenden Geschwindigkeit faszinierend synchron über das Parkett tanzen, aufwendige Licht- und Soundeffekte, fantasievolle Kostüme und fantastische Musik kennzeichnen die irische Stepptanzshow „Rhythm of the Dance“.

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, kommt auch das Hildener Publikum in den Genuss von Tanz und Gesang – und zwar in der Stadthalle.

Neben der Meisterleistung der Tänzer, hat „Rhythm of the Dance“ überragende Sänger und Musiker der traditionellen irischen Musik zu bieten. Die Live-Band besteht aus Musikern, die eine Bandbreite an außergewöhnlichen Instrumenten in Perfektion beherrschen. Dazu gehören die traditionellen Uileann Pipes (Dudelsack), der Bodhran (Rahmentrommel), Geigen, Flöten, Ziehharmonikas, Harfe und Banjo. Diese Kombination aus Tanz, Gesang und Musik verknüpft mit der neuesten Technologie ist es, was die Zuschauer auf eine aufregende und energievolle Zwei-Stunden-Reise entführt. Wie der Blitz absolvieren die begabten Tänzer ganze 25 Kostümwechsel während der Show.