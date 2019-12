Stadtmarketing zieht Bilanz : 88 Prozent der Aussteller sind mit Weihnachtsmarkt zufrieden

Der Weihnachtsmarkt 2019 lockte am ersten Advents-Wochenende Besucher in Scharen in die Innenstadt. Foto: Stadtmarketing Hilden

Hilden Der Veranstalter, die Stadtmarketing Hilden GmbH, hat die 37 gewerblichen Händler und 43 Vereine, Gruppen und Verbände befragt.

Vor acht Jahren hat der Stadtrat die Stadtmarketing GmbH mit der Organisation des Weihnachtsmarkts beauftragt. Es soll ein Fest von Hildenern für Hildener sein. Das spiegelt sich in der Zusammensetzung der Teilnehmer wieder. Mehr als die Hälfte (43) waren Vereine, Schulen, Parteien, Verbände aus Hilden. Hinzu kamen 37 gewerblichen Aussteller. Wie zufrieden sind die Aussteller mit Hildens stimmungsvollstem Fest? Das fragt der Veranstalter jedes Jahr ab. Von den 80 verteilten Fragebögen wurden 59 ausgefüllt zurückgegeben. Demnach sind 38,98 Prozent der Aussteller mit dem Weihnachtsmarkt zufrieden, 49,33 Prozent sogar sehr zufrieden, freut sich Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand. Nur 3,39 Prozent (das entspricht zwei Ausstellern) sind nicht zufrieden. Die restlichen 8,47 Prozent (fünf Aussteller) machten keine Angaben. Zudem zeigt die Auswertung, dass 89,83 Prozent mit der Organisation und 91,53 Prozent mit dem Standplatz zufrieden waren. Bemängelt wurden die teils größeren Lücken zwischen den Ständen. Dies sei leider nicht zu ändern, da an vielen Stellen in der Stadt Geschäftseingänge und sonstige Flächen für die Feuerwehr freigehalten werden müssen, erläutert das Stadtmarketing. Das Bühnenprogramm von 26 Chören, Gruppen oder Ensembles sei ein großer Erfolg gewesen. Viele Besucher hätten den Schulen, Kindergärten, Bands, Chören und Orchestern gelauscht. Die Musikschule Hilden war besonders stark vertreten. Besonderen Anklang fanden die verschiedenen Tanzschulen mit ihren Auftritten, bei denen besonders die Kleinsten großen Applaus erhielten. Das Stadtmarketing hat die Innenstadt mit Weihnachtsbäumen dekoriert, einige wurden von Grundschülern geschmückt. Für Atmosphäre sorgt auch das „Winterlicht“: Über 100 Weihnachtssterne an Straßenlaternen schmücken die Hildener Innenstadt noch die ganze Adventszeit.