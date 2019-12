Hilden/Haan : Die Rathäuser schließen „zwischen den Jahren“

Hilden/Haan Die Rathäuser in Hilden und Haan bleiben vom 24. Dezember (Heiligabend) bis einschließlich 1. Januar 2020 (Neujahr) geschlossen. Feuerwehr und Rettungsdienste bleiben natürlich erreichbar; in Haan auch der Notdienst des Betriebshofes.

Die Stadt Hilden ergänzt folgende Informationen: Die Müllabfuhr erfolgt, wie im Abfallkalender angegeben. Der Zentrale Bauhof ist am Freitag, 27. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, für die Annahme von Wertstoffen, wie üblich, jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die dortige Verwaltung ist aber geschlossen. Die Schadstoff- und Wertstoffannahme findet am Samstag, dem 28. Dezember statt.

Die Musikschule Hilden bleibt vom 23. Dezember bis zum Ende der Weihnachtsferien am 6. Dezember (einschließlich) geschlossen. Die Stadtbücherei hat am 27. und 28. Dezember wie gewohnt geöffnet. Das Wilhelm-Fabry-Museum und die Historische Kornbrennerei sind am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar 2020 geschlossen; Museum und die Kornbrennerei können am 2. Weihnachtsfeiertag von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Auch vom 27. bis 29. Dezember ist der Besuch während der jeweiligen Öffnungszeiten möglich.