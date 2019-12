„Celtic Rhythms“ gastieren in Mettmann : Stadthalle bietet irischen Tanz, Musik und Bier

Mettmann Ein Tanzensemble bietet eine rasante Show, zusammengestellt von Choreograph Andrew Vickers, der selbst auch auftritt.

Am Mittwoch, 12. Februar, präsentiert die „Irish Dance“-Gruppe „Celtic Rhythms“ um 20 Uhr eine atemberaubende Live-Show auf der Bühne der Neandertalhalle. Das kündigt jetzt die Stadtverwaltung an. „Celtic Rhythms“ vermittelt eine typisch irische Stimmung, heißt es in der Ankündigung. Sie verbinde rasante Stepptänze und eine kraftvolle Performance mit begeisternder Irish Folk Music. Die Show ist tief verwurzelt in der irisch-keltischen Tradition, gepaart mit modernen Elementen. Sie vereine die besten Tänzer und Musiker der Insel.