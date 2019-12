Zweiter Weihnachtstag : Feiern wie damals in der Kultdisco Jwd

Hilden Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen ehemalige Jot-Gänger im Ohligser Hitze-Frei zusammen.

Drei Dinge gehören zu Weihnachten in unserer Region für viele Menschen einfach dazu: Das Weihnachtsliedersingen an Heiligabend am Pub an der Schützenstraße, die Bescherung im Kreis der Familie ein paar Stunden und die Jwd-Revival-Party am zweiten Weihnachtsfeiertag. Vor 14 Jahren hat Marco Alongi die Kultparty zum ersten Mal organisiert. Eigentlich wollte er nur mit ein paar guten Freunden in seinen 30. Geburtstag reinfeiern. Aus dieser Fete ist eine Party für alle Freunde der Hildener Kultdisco geworden, früher noch im Ohligser Getaway, seit dessen Schließung im Hitzefrei an der Grünstraße 16 in Solingen.