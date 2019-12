Hilden : Jugendparlament Hilden besucht Landtagsabgeordnete

Hilden Der gegenseitige Besuch von Parlamentariern verschiedener Parlamente ist immer etwas Besonderes: Daher freuten sich die CDU-Landtagsabgeordneten Claudia Schlottmann und Dr. Christian Untrieser umso mehr, als sie jetzt die Mitglieder des Hildener Jugendparlaments im Landtag begrüßen durften.

Wie können Jugendliche und junge Erwachsene besser in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden? Wie funktioniert die Inklusion in Schulen und wie kann jeder einzelne durch sein individuelles Handeln einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Dies waren nur einige Themen der über einstündigen Diskussion. Nach anschließender kurzer Führung durch das Gebäude des Landtags verabschiedeten sich die beiden Abgeordneten: „Wir bedanken uns für den Besuch und den anregenden Austausch. Wir sind sehr froh, solch engagierte junge Parlamentarier in Hilden zu haben, die sich für die Belange und Interessen ihrer Generation einsetzen“, erklärten Schlottmann und Untrieser zum Abschied.