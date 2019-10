Hilden : Hildener Genusstage starten am Freitag

Armin Mueller-Stahls „Menschenbilder“ sind im November im Kunstraum, Gewerbepark Süd, Hofstraße 64 zu sehen. Die Ausstellung endet am 24. November. Foto: Juergen Stenzel

Musik, gutes Essen, Unterhaltung und Kultur stehen bei den Veranstaltungen im November auf dem Programm.

Endlich November, endlich wieder Hildener Genusstage. Das Kulturamt hat gemeinsam mit dem Stadtmarketing, der Volkshochschule und weiteren Partnern ein interessantes und vielseitiges Veranstaltungsprogramm zusammen gestellt. Versprochen werden Kulinarik, Musik, Philosophie und gute Unterhaltung. Ein Auszug aus dem Programm.

1. November. Zum Auftakt der Genusstage heißt es „Tanzen – Das schönste Hobby zu zweit!“ im Tanzzentrum Graf Trainings, Auf dem Sand 34. Ebenfalls an diesem Tag wird die Ausstellung „Aus dem Rahmen gefallen“ mit Objekten von Ursi Busch im H6 eröffnet. Im Haus Hildener Künstler an der Hofstraße 6 werden darüber hinaus noch zwei weitere Ausstellungen zu sehen sein: Unter dem Titel „worth it“ stellt Corinna Watterlohn vom 16. bis 24. November aus, und am Freitag, 29. November, präsentieren sich die Mitglieder des Kunstvereins H6 mit Arbeiten zum Thema „Stadtleben“. Armin Mueller-Stahls „Menschenbilder“ sind im November im Kunstraum, Gewerbepark Süd, Hofstraße 64 zu sehen. Die Ausstellung endet am 24. November. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr. Sonn- und Feiertage 11 bis 16 Uhr. Sonntag geschlossen.

Info Komplettes Programm gibt es im Internet Wo Die Veranstaltungen finden in ganz Hilden (und eine sogar in Haan) statt. Wann Der komplette November wird bespielt, teilweise gibt es mehrere Veranstaltungen an einem Tag. Wie teuer Die Teilnahmegebühren variieren. Manche Veranstaltungen sind kostenfrei. Weitere Infos Das komplette Programm mit allen wichtigen Daten zu den Kosten und zur Anmeldung, wo nötig, gibt es im Internet unter der Adresse www.hildener-genusstage.de. Außerdem liegen Flyer aus.

3. November. Zum Kultursonntag werden verschiedene Künstler-Ateliers geöffnet sein, und im Kunstraum im Gewerbepark-Süd ist die Ausstellung „Menschenbilder“ mit Arbeiten von Armin Mueller-Stahl zu sehen. In der Stadtbücherei startet um 11 Uhr ein Musikkabarett. „So schnell ist es passiert: Ein Spaziergang entlang der Klippen, ein Fön am Badewannenrand, manchmal reicht eben ein kleiner Schubs – upps!“ Krimi-Autorin Jutta Wilbertz liest ihre Krimis und singt mörderische Songs aus eigener Feder. „Virtuos begleitet wird sie von ihrem Gatten Thomas, dessen Suppe sie bisher noch nicht mit Arsen gewürzt hat – er spielt einfach zu schön Gitarre, komponiert, singt Duett und darf manchmal sogar etwas sagen“, teilte die Stadt mit.

7. November. Der Autor Torsten Reter stellt in der Stadtbücherei sein Buch „Glaube als Passion“ vor. Es geht darin um Chancen und Risiken religiöser Orientierungen für die Seele des Einzelnen und für die Gesellschaft. In der Stadthalle hat „Ekel Alfred“ seinen großen Auftritt. Die legendäre 70er-Jahre Kultserie mit dem stets meckernden, reaktionären, besserwisserischen Haustyrannen Alfred Tetzlaf wird in der Theaterreihe B wieder lebendig. Um 20 Uhr geht‘s los. Um 19.30 Uhr heißt es im Spanischen Garten an der Mittelstraße 3 „Queso, Pan y Vino“. Die Teilnehmer probieren spanische Käsesorten und trinken dazu Rioja. Kosten: 20 Euro, Anmeldung: Telefon 02103 240940 oder info@spanischer-garten-hilden.de

8. November. In der Volkshochschule erwartet die Besucher ein Vortrag aus der Neurowissenschaft, in der eine Palette von Informationen und Tools dazu vorgestellt wird, wie sich Glück trainieren lässt. Gemeinsam kochen bringt Körper und Seele zusammen. Die Volkshochschule weiht Sie an zwei aufeinander folgenden Samstagen, 8. und 15. November, in die Geheimnisse der algerischen Küche ein.

9. November. Die 10. Hildener Kneipentour startet um 18 Uhr. 25 Bands werden in verschiedenen Locations über das Hildener Stadtgebiet verteilt spielen. Shuttlebusse erleichtern Ihnen den Besuch der Konzerte an den verschiedenen Orten. Um 18 Uhr startet in der Reformationskirche ein Klassikkonzert. An der großen Schuke-Orgel spielt Friedhelm Haverkamp Werke von Johann Sebasitan Bach, Felix Mendelssohn, Franz Liszt und anderen. Ab 17.30 Uhr begeben sich die Teilnehmer der „Tour de France“ in der Capio Klinik im Park auf einer Reise auf den Spuren von Napoléon und Jeanne d‘Arc durch Gesundheit und Genuss in der Capio Klinik im Park. Preis inkl. Wein: 49,50 Euro. Anmeldung bei Karl-Hein Altenkamp unter Telefon 02103 896 201 oder Mail Karl-heinz.altenkamp@de.capio.com – weiterer Termin am 23. November.

14. November. Am Donnerstag bietet die Stadtbücherei eine Lesung von Tan Caglar an. Der Autor liest aus seinem Buch „Rollt bei mir! Wenn Träume laufen lernen“.

16. November. Das Kammerensemble „die Barocker“ spielen Werke von Johann Christoph Pez und Georg Philipp Telemann in der St.-Jacobus-Kirche. Das Konzert mit Musik des Barockzeitalters startet um 18 Uhr.

23. November.Am Samstag, startet um 19.30 Uhr „On the ROCKs“. Zum Jahreskonzert laden die Musikschul-Bands in den Fassraum des Wilhelm-Fabry-Museums ein.

24. November. Zum Totensonntag wird die Bach-Kantate „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ in der Erlöserkirche von Solisten, Chor und Kammerkonzert aufgeführt 11.15 Uhr).

27. November. In der Reihe „Kunst um ½ 7“ in der Reformationskirche präsentiert die Musikschule um 18.30 Uhr Musik des 20. und 21. Jahrhunderts in einem Kammerkonzert mit ausgewählten Schülern und Ensembles.

In der Stadthalle hat „Ekel Alfred“ am 7. November seinen großen Auftritt. Die legendäre 70er-Jahre Kultserie mit dem stets meckernden, reaktionären, besserwisserische Ekel Afred. Foto: Magdalena Spinn

Zum Auftakt der Genusstage heißt es „Tanzen – Das schönste Hobby zu zweit!“ im Tanzzentrum Graf Trainings, Auf dem Sand 34. Foto: Stadt Hilden