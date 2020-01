Hilden : Stadt hat wieder einen Gebäudemanager

Hilden Diplom-Bauingenieur Peter Palitza hat im Dezember seine neue Aufgabe im Rathaus übernommen.

„Ich bin super aufgenommen worden und habe ein sehr erfahrenes Team vorgefunden“, sagt Peter Palitza. Seit Anfang Dezember ist der 52-jährige Diplom-Bauingenieur neuer Leiter des Amts für Gebäudemanagement. Dessen langjähriger Leiter Ralf Scheib war Ende Juni 2019 aus Altersgründen ausgeschieden. In einem Auswahlverfahren mit Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses hatten sich Verwaltungsspitze und Politik im Juli des vergangenen Jahres unter acht Bewerbern für Peter Palitza entschieden. Der 52 Jahre alte Diplom-Bauingenieur ist in Hilden aufgewachsen und hat am städtischen Helmholtz-Gymnasium das Abitur gemacht. Der verheiratete Vater von zwei Kindern lebt mit seiner Familie in Mettmann. Sein letzter Arbeitgeber, die Deutsche Bahn, ließ Peter Palitza aber erst im Dezember ziehen.