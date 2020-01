Hilden : Hier lernen Babys Bücher kennen

Hilden Bilderbücher, Kniereiter, Lieder und Reime stehen im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe „ABC-Wichtel“ in der Stadtbücherei Hilden.

Bilderbücher, Kniereiter, Lieder und Reime stehen im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe „ABC-Wichtel“ in der Stadtbücherei Hilden, Nove-Mesto-Platz 3. Ein spannendes Angebot für Kinder ab sechs Monaten. Donnerstags führt Edel Esser Kleinkinder von zwölf bis 24 Monaten durch das Programm. Freitags kümmert sich Marina Schorn um Babys von sechs bis zwölf Monaten. Jeweils mit einer Begleitperson. An beiden Tagen treffen sich die „ABC-Wichtel“ in der Kinderabteilung von 10.30 bis 11.45 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Bibliothek bittet um eine verbindliche Anmeldung an der Information in der ersten Etage oder unter der Telefonnummer 02103 72-301. Das Alter der Jungen und Mädchen ist bei der Anmeldung anzugeben, teilte die Stadt mit. Maximal acht Kinder mit jeweiliger Begleitperson können an einem Treffen teilnehmen. Die Termine für die Kleinkinder im ersten Quartal sind jeweils donnerstags, 9. und 23. Januar, 13. Februar, 5., 19. und 26. März. Für die Babys lauten die Termine Freitag, 10. und 24. Januar, 7. und 14. Februar, 6. und 20. März. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Teilnahme an mehreren Terminen ist möglich und erwünscht, hieß es. tobi