Aus dem Polizeibericht : Einbrecher stiehlt stangenweise Zigarretten

Zigaretten im Gesamtwert von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter aus einem Kiosk an der Walder Straße gestohlen. Der Täter schlug laut Polizei mit einem Gitterrost ein Fenster ein. Der Einbruch wurde am Silvestertag gegen 5.25 Uhr begangen.

Schon Montagabend, gegen 21.25 Uhr, war es zu zwei versuchten Einbrüchen in eine Drogerie an der Mittelstraße und unmittelbar danach an einem Kiosk an der Walder Straße in Hilden gekommen war. Zeugen beobachteten den Täter, dem noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei die Flucht gelungen war. Die Ermittler hoffen auf Hinweise unter Telefon 02103 898-6410.