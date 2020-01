Recycling : Vom alten zum neuen Gurkenglas

Gerade nach Feiertagen sind die in den Städten verteilten Glascontainer oft so sehr gefüllt, das kein Nachschub mehr hineinpasst. Viele der Altglassammler stellen oder legen ihr Leergut dann einfach oben drauf. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Glasverpackungen lassen sich nahezu unendlich wiederverwerten. Wichtig ist aber eine strikte Trennung im Container.

Das Klirren nach dem Einwerfen der Flaschen macht den Gang zum Altglascontainer seit jeher auch für Kinder zum beliebten Ziel eines Spazierganges – zumal bei der Aufteilung in Weiß-, Braun-, und Grünglas jeder zum Zug kommt. Doch wofür braucht es überhaupt diese strikte farbliche Trennung? „Nur aus Weiß-Glas wird wieder Weiß-Glas“, betont der Hildener Abfallberater Frank Berndt. Am wenigsten empfindlich sei offenbar das Grünglas. In deren Behälter könne man dementsprechend auch die selteneren blauen oder gelben Flaschen entsorgen.

1. Station: Container vor Ort

Info Viele Altglas-Container in Hilden und in Haan Foto: Blazy, Achim (abz) Auf Haaner Stadtgebiet gibt es derzeit 42 Standorte für Altglascontainer. Einwurfzeiten in Haan sind werktags von 8 bis 12 sowie von 15 bis 19 Uhr, in Hilden unter der Woche von 8 bis 19 sowie samstags von 8 bis 14 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist der Einwurf verboten.

Insgesamt 1254 Tonnen Altglas fielen im Jahr 2018 in Hilden an. Das sind 22 Kilogramm pro Einwohner und Jahr - eine Zahl, die in etwa dem Durchschnittswert vergangener Jahre entspricht. Einwerfen können das die Verbraucher an über 80 Standorten im gesamten Stadtgebiet. Weiß ist laut Frank Berndt die häufigste Farbe: „Deshalb gibt es in der Regel einen Container für Weißglas und einen mit getrennten Fächern für Grün- und Braunglas“, erklärt der Abfalllberater. Dass die Öffnungen rund sind, macht Sinn. Fenster- oder Kristallglas gehört dort nämlich genauso wenig hinein wie Keramik, Kronkorken und sonstige Verschlüsse. Die Gründe dafür sind verschieden: Kristallglas habe einen anderen Schmelzpunkt als das übliche Material, und für Flachglas würden einfach keine Lizenzgebühren bezahlt, da es nicht zu den Verpackungen zähle, heißt es vom Unternehmen Awista. Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung leert wöchentlich die Container und transportiert das Glas ab.

2. Station: Sammelstelle

Im Sammelfahrzeug, in dem Trennwände die Farbtrennung sicherstellen, geht es dann zur Umladeanlage nach Langenfeld. Awista leistet den Abtransport übrigens im Auftrag des Dualen System-Betreibers Reclay Systems, der für die Ausschreibung der Glas-Sammlung im Kreis Mettmann zuständig ist.

3. Station: Aufbereitung