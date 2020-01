13. Schulkinowochen in NRW : Bald steht wieder Kino auf dem Stundenplan

Julius Weckauf, Hauptdarsteller der Hape-Kerkeling-Biografie „Der Junge muss an die frische Luft“ wird den SchulKinoWochen NRW ebenso einen Besuch abstatten wie die Komödiantin Cordula Stratmann. Foto: Warner Brothers

Hilden Mehr als 120 Kinos in NRW öffnen vormittags ihre Türen, darunter auch die Lux Lichtspiele in Hilden. Die Anmeldungen laufen jetzt.

Vom 23. bis zum 5. Februar beteiligen sich die Lux Lichterspiele in Hilden wieder an den Schulkinowochen NRW. In der Itterstadt werden insgesamt sieben Kinostreifen gezeigt, die die Filmbildung fördern und unterschiedliche Möglichkeiten aufzeigen sollen, einen Film im Unterricht zu besprechen und zu analysieren.

An den landesweiten Schulkinowochen nehmen mehr als 120 Kinos teil. Im vergangenen Jahr besuchten insgesamt 160.000 Schüler die einzelnen Vorführungen, die von „Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“ und „Film+Schule NRW“, einer gemeinsamen Initiative des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) und des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW veranstaltet werden. „Bei den Schulkinowochen setzt sich das Filmerlebnis auch nach dem Abspann fort. Schüler gewinnen interessante Einblicke in das Medium Film und tauchen tiefer in Handlungen und Geschichten ein“, erläutert Schulministerin Yvonne Gebauer. Dadurch würde ihr analytisches Denken verschärft und sie könnten neue Medienkompetenzen erwerben. „Lehrkräften bietet die Veranstaltung wertvolle Inspiration, um den Film als Lernmittel sinnvoll und spannend in den Unterricht einzubinden“, führt Gebauer fort.

Info Das Filmangebot in den Lux-Lichtspielen Hilden Zeitraum zwischen dem 30. Januar und 5. Februar. Spielzeiten sind 9 oder 11 Uhr. Weitere Details finden sich unter www.schulkinowochen.nrw.de/de/Online-Anmeldung/: Filme: „Kommissar Gordon & Buffy“ (VS, 1-3. Klasse, 67 min); ausgebucht ist die Vorstellung am 30. Januar um 9 Uhr; andere Termine sind noch frei „Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo!“ (3.-6. Klasse, 94min), noch Plätze frei. „A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando“ (3. - bis 7. Klasse, 100 min; ausgebucht ist die Vorstellung am 30. Januar um 9 Uhr, andere Termine sind noch frei „Der Junge muss an die frische Luft“ (ab 7. Klasse, 100 min); noch Plätze frei „Die Goldfische“ (ab 8. Klasse, 112min), noch Plätze frei. „Deutschstunde“ (ab 10. klasse, 125min); noch Plätze frei

Matthias Elwardt, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Vision Kino, betont, dass der gemeinsame Kinobesuch ein im Kern demokratischer Moment der kulturellen Teilhabe, des gemeinsamen Erlebens, des Perspektivwechsels und der Einfühlung sei: „Das Kino ist ein Ort, der diesen Moment herstellen kann. Immer und immer wieder.“ Dafür stehe ein Filmprogramm mit rund 100 Titeln zur Verfügung, aktuelle Kinohits ebenso wie moderne Klassiker, Dokumentarfilme wie Animationsfilme. Sonderprogramme zu den Themen „Bioökonomie“ oder „30 Jahre Deutsche Einheit“ sowie ein Filmprogramm zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung unter dem Titel „17 Ziele – eine Zukunft“ bieten vielfältige Anknüpfungspunkte für alle Altersstufen und Schulformen. Darüber hinaus vermitteln Kinoseminare und Lehrerfortbildungen zur Filmanalyse und Filmpraxis vertiefende Erkenntnisse zu unterschiedlichen Aspekten des Mediums Film.

Die 13. Schulkinowochen NRW stehen unter dem Motto „Zusammen leben. sehen. lernen.“ und legen einen besonderen Schwerpunkt auf Filme und Veranstaltungen zu den Themen Migration und Inklusion, aber auch zu klimarelevanten Aspekten und nachhaltiger Lebensweise, wie das LWl-Medienzentrum in Münster mitteilt. Filme wie „Deutschstunde“, „Systemsprenger“ oder „Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten“ würde so einen altersgemäßen Zugang zu komplexen Themenfeldern wie auch zur Vermittlung unterschiedlicher ästhetischer Formen bieten. Das Schulministerium empfiehlt daher gemeinsame Besuche von kulturell anspruchsvollen Filmen in Kinos ausdrücklich als „gleichwertigen Unterricht“.

Ein besonderer Höhepunkt für viele Schüler ist, dass an einzelnen Kinos Filmschaffende im Anschluss an die Vorführungen spannende und aufschlussreiche Einblicke in ihre Arbeit und die Hintergründe der Filmproduktionen geben. So wird beispielsweise Julius Weckauf, Hauptdarsteller der HapeKerkeling-Biografie „Der Junge muss an die frische Luft“ den Schulkinowochen NRW ebenso einen Besuch abstatten wie die Komödiantin Cordula Stratmann, die in dem preisgekrönten Kinderfilm „Rocca verändert die Welt“ mitspielt. Auch die Regisseurin Ziska Riemann („Get Lucky – Sex verändert alles“) und ihr Kollege Florian Aigner („Im Niemandsland“) haben ihr Kommen bereits zugesagt.

Schüler zahlen pro Kinovorführung 3,50 Euro, Lehrer und andere Begleitpersonen haben freien Eintritt. Auch in diesem Jahr können Schüler wieder an einem Filmkritikwettbewerb von spinxx.de, dem Onlinemagazin für junge Medienkritik, teilnehmen und Preise für die gesamte Schulklasse gewinnen. Sämtliche Informationen zum Programm, nicht nur für Hilden, sowie die Online-Anmeldung finden Interessierte im Internet unter www.schulkinowochen.nrw.de. Dort gibt es aber nicht nur Informationen zum Filmprogramm mit Bezügen zu verschiedensten Unterrichtsthemen, sondern auch welche Gäste in welchen Kinos zu treffen sind sowie kostenloses pädagogischem Begleitmaterial. Außerdem steht das Projektteam im LWL-Medienzentrum für Westfalen für persönliche Beratungen unter der Hotline 0251-591-3055 zur Verfügung.