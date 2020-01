Hilden : Backofen-Spezialist Wachtel will in China Fuß fassen

Die Vorstände von „Kingdom“ und Oliver Frey (2.v.r.), Vorsitzender der Geschäftsführung von Wachtel. Foto: Wachtel GmbH

Hilden Der führende Hersteller von Bäckerei-Technik hat ein Joint Venture mit Kingdom unterzeichnet, führender Hersteller für Kältetechnik im Reich der Mitte.

Die Backöfen der Firma Wachtel gelten als „Mercedes“ der Branche: feinste Technik, hochwertig verarbeitet, technologisch führend. Der Premium-Produzent aus Hilden hat jetzt ein gemeinsames Unternehmen „Kingwachtel“ mit der Firma „Kingdom“ gegründet. Es soll ab 2020 in Kunshan, eine Stunde nördlich von Shanghai, zunächst drei verschiedene Backofen-Modelle „in China für China“ produzieren.

China ist der größte und interessanteste Markt weltweit. Das machen einige Zahlen deutlich. In China leben 1400 Millionen Menschen. Zum Vergleich: In Deutschland nur knapp 83 Millionen, in der Europäischen Union rund 513 Millionen Konsumenten. Der Bäckereimarkt in China habe sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt, berichtet Oliver Frey, Mehrheitsgesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung von Wachtel: „Deshalb werden wir diesen Markt ab sofort lokal bearbeiten.“

Info Mittelständler ist weltweit erfolgreich 1923 in Düsseldorf gegründet 1970 Erweiterung und Umzug nach Hilden 2013 Familienunternehmen in dritter Generation mit dem Einstieg von Oliver Frey 2018 Iba Award für beste Innovation 2019 Wachtel erhält als einziges Unternehmen der Branche die Auszeichnung „Made in Germany“ Mitarbeiter mehr als 300 weltweit, davon 180 in Hilden. Die weiteren 120 verteilen sich auf die zweite deutsche Produktionsstätte Pulsnitz bei Dresden sowie die Tochtergesellschaften in Russland, Polen und Taiwan.

Die Tochtergesellschaft Wachtel Asia mit Sitz in Taiwan sei bereits an ihre Kapazitätsgrenze angelegt. Sie wird aber weiterhin die Märkte in Japan und Korea beliefern. Wachtel verdankt seinen Erfolg dem wachsenden Appetit der neuen chinesischen Mittelschicht auf deutsches Brot, Croissants und Baguettes. In den Millionenstädten wie Peking, Shanghai oder Shenzhen boome das Geschäft mit westlichen Backwaren, weiß Frey. Heute verzehren die Chinesen noch weniger als fünf Kilogramm pro Kopf. Zum Vergleich: In Japan sind es bereits 25 kg, in Deutschland sogar 75 kg pro Person. Da ist in China noch viel Luft nach oben. Kingdom ist das führende chinesische Kälteunternehmen mit Kunden wie etwa Starbucks.

Das Unternehmen bringe sein Vertriebs- und Kundendienstnetzwerk ein und gewährleiste den chinesischen Kunden von Kingwachtel einen flächendeckenden Kundendienst. Wachtel bringt seine High-Tech-Backöfen, sein Know how und seine Erfahrung in das neue Gemeinschaftsunternehmen ein. Die beiden Standorte Shanghai (Wachtel Asia, 40 Mitarbeiter) und Kunshan werden künftig eng zusammenarbeiten und von den deutschen Ingenieuren unterstützt werden, erläutert Oliver Frey: „Wir werden in den nächsten fünf Jahren einer der führenden Bäckereiöfen- und Kältehersteller in China sein.“

Der Exportanteil des Hildener Mittelständlers ist bereits hoch. Mehr als 50 Prozent der Aufträge kommen aus aller Welt. In Russland und Polen ist Wachtel sogar mit eigenen Vertriebsgesellschaften vertreten. Auch in den Niederlanden, Norwegen und Rumänien vertrauen Kunden verstärkt auf die „Made in Germany“-Premiumprodukte aus Hilden. „Unser deutscher Heimatmarkt wird aber wichtig bleiben, obwohl er die letzten Jahre stagniert hat“, sagt der Wachtel-Chef. 2019 war ein gutes Jahr für sein Unternehmen. Der Umsatz wuchs um fünf Prozent. 2020 will Wachtel an den beiden Standorten Hilden und Pulsnitz mehr als 2,5 Millionen Euro investieren – in neue Maschinen und Laseranlagen. „Bereits heute produzieren wir mehr als die Hälfte unserer Öfen als Stromvariante und nicht Öl- oder Gas-betrieben“, betont Oliver Frey: „Diesen hohen Elektroofenanteil werden wir im Interesse unserer Umwelt weiter ausbauen.“

2020 bringt Wachtel den neu entwickelten Produktionsofen „Atlas“ auf den Markt. Er verfügt über eine energieoptimierte Schwadenrückführung sowie eine neue Steuerung „IQ Touch“ mit einer – bereits zum Patent angemeldeten – Energiesparfunktion.

Der geschäftsführende Gesellschafter Oliver Frey vor dem Firmensitz in Hilden an der Hans-Sachs-Straße 2-6. Foto: Wachtel GmbH. Foto: Wachtel