Aus dem Polizeibericht : Böller brennt in Smart ab

Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden Ein Silvesterböller hat einen an der Ecke Hof-/Jägerstraße abgestellten Smart schwer beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete sich gegen 4.45 Uhr in der Neujahrsnacht ein Anwohner, der kurz zuvor einen Mann dabei beobachtet hatte, wie dieser einen Silvesterböller anzündete und dann in einen Smart legte, welcher an der Ecke geparkt war.

