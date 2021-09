Kulturangebot in Hilden : Rockmusical eröffnet Theatersaison

„Peer Gynt“ wird von der Opernwerkstatt Düsseldorf als Rockmusical inszeniert. Das Stück eröffnet die Theaterspielzeit 2021/22 in Hilden. Foto: Opernwerkstatt am Rhein

Hilden Opernwerkstatt Düsseldorf inszeniert „Peer Gynt“ von Ibsen in besonderer Form. Da erklingt Musik zwischen Lady Gaga und Ed Sheeran, aber immer wieder auch die klassische Bühnenmusik von Edvard Grieg.

Mit der Inszenierung von „Peer Gynt“, der Faust des Nordens von Henrik Ibsen wird ein klassisches Werk aus dem 19. Jahrhundert als Rockmusical aufgeführt. Die Produktion der Opernwerkstatt am Rhein eröffnet am Samstag,18. September, die Hildener Theaterspielzeit 2021/2022 in der Stadthalle, Fritz-Gressard-Platz 1.

Ausgangspunkt der Bearbeitung ist das dramatische Ibsen-Gedicht aus dem Jahre 1864 in der Übersetzung von Christian Morgenstern. Die ambivalenten Gefühle und fantastischen Erlebnisse der Protagonisten werden in Pop und Rocksongs aus den letzten 30 Jahren emotional widergespiegelt. Selbst die klassische Bühnenmusik von Edvard Grieg wird für die Rockband neu arrangiert und leitmotivisch zur Anwendung gebracht. Im Rockmusical ist zum Beispiel Musik von Radiohead, Kygo, Lady Gaga und Ed Sheeran zu hören. Es entsteht ein Rockmusical, das nicht mit dem Genre Musical vergleichbar ist, weil es trotz der Leichtigkeit der Darbietung den Ernst und die vielschichtigen Ebenen des Klassikers beibehält.

In der aufwendigen Produktion der Opernwerkstatt treffen 15 Darsteller und fünf Musiker in einer Kulisse dunkler norwegischer Berglandschaften aufeinander. Peer Gynts Odyssee beginnt auf dem Land. Hier wächst der Bauernsohn mit seiner Mutter auf, verarmt, von der Dorfgesellschaft ausgestoßen und verlacht. Er flüchtet sich in seine Phantasie, in Tagträume und Lügenmärchen, glaubt sich zu Höherem berufen. Kaiser der Welt will er werden und schon bald geht er auf Reisen. Der ewig suchende Peer Gynt ist ein Mensch dieser Zeit. Er kommt mit der Informationsflut und den vielen Möglichkeiten nicht zurecht. Hochaktuell ist seine vergebliche Suche nach dem eigenen Ich. Er probiert scheinbar wahllos viele Dinge aus, bis er ihrer überdrüssig ist. Erst am Ende besinnt er sich darauf, dass das Glück viel näher liegen kann, als man glaubt.

Die Opernwerkstatt am Rhein ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Hürth, der junge und Künstler auf dem Weg ins Berufsleben unterstützt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 ist die Anzahl der Ensemblemitglieder von 7 auf über 80 Personen angewachsen. Es gab Gastspiele in Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Österreich. In den letzten fünf Jahren wurde die Opernwerkstatt mit sechs Preisen ausgezeichnet.