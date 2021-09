Aktion gegen AfD-Kundgebung in Hilden : Ermittlungen nach Demo von „Omas gegen Rechts“

Polizisten nehmen die Personalien der Gegendemonstranten an der Mittelstraße in Hilden auf. Foto: Tobias Dupke

Hilden Sie wollen eine Kundgebung der AfD auf dem alten Markt verhindern. Später stellen Polizisten die Personalien der Gegendemo-Teilnehmer fest. Gegen sie wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.

Wer am Mittwochvormittag am alten Markt in Hilden vorbei läuft, wundert sich über das Polizeiaufgebot, die Stände einiger Parteien und eine kleine Abordnung der „Omas gegen Rechts“. Zumindest die Polizei und die Omas sind wegen einer Veranstaltung der AfD gekommen. Die Partei hat im Internet einen Wahlkampf-Auftritt angekündigt, gegen den die Omas demonstrieren wollen. Kurzfristig, wie sie betonen – die Omas hätten erst in der Nacht erfahren, dass die Kundgebung auf dem alten Markt stattfinden soll.