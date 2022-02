Legendärer Youtube-Star und Musik-Unternehmer : Jamal Edwards im Alter von 31 Jahren gestorben

London Nicht nur die britische Musikwelt trauert um den Youtuber und Musikunternehmer Jamal Edwards. Der berühmte Gründer des Channels SBTV trug mit seinen Videos zum Aufstieg von Stars wie Ed Sheeran, Stormzy und Rita Ora bei.

Selbst Prinz Charles (73) brachte sein Mitgefühl zum Ausdruck. „Denke heute an die Familie von Jamal Edwards“, war am Montag auf dem Twitter-Account des Thronfolgers zu lesen. Edwards hatte als Botschafter für die Stiftung The Prince's Trust junge Menschen bei der Gründung von Unternehmen unterstützt. 2014 hatte er die Auszeichnung des Königshauses „Member of the the Most Excellent Order of the Empire“ (MBE) für seine Verdienste um die Musik erhalten.