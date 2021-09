Bundestagskandidat für den Südkreis Mettmann : Hildener Wirt will nach Berlin

Hilden Thorsten Klimczak hatte bei der Bürgermeisterwahl 2020 den dritten Platz belegt. Jetzt hat er ein Bundestagsmandat als Ziel. Ihm ist wichtig, dass die Bürger wählen gehen.

Thorsten Klimczak tritt im Wahlkreis 104 (Hilden, Haan, Erkrath, Langenfeld, Mettmann, Monheim) als unabhängiger Kandidat zur Bundestagswahl 2021 an. Erfahrungen im Wahlkampf hat der 48-Jährige bereits im vergangenen Jahr sammeln können. Er hatte sich für die Bürgermeisterwahl in Hilden aufstellen lassen und am Ende den dritten von vier Plätzen belegt. „Wahlkampf macht mir einfach Spaß“, sagt er. Dabei konzentriert sich Thorsten Klimczak vor allem auf die Sozialen Medien im Internet, weniger auf den Straßenwahlkampf in Fußgängerzonen.