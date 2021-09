Bundestagskandidaten im Südkreis Mettmann : Marc Gutknecht geht es „um direkte Demokratie“

Kreis Mettmann Der 47-Jährige aus Heiligenhaus stieß erst im Frühjahr zur Partei Die Basis. Er findet, dass die Menschen wieder ins Gespräch miteinander kommen müssen.

Politisch interessiert sei er schon immer gewesen, sagt Marc Gutknecht. Der gebürtige Heiligenhauser, Jahrgang 1974, verheiratet und Vater eines 22-jährigen Sohnes, wurde nach dem ersten Corona-Lockdown im vorigen Jahr aktiv. „Ich war entsetzt, wie schnell es geht, das Grundgesetz auszuhebeln“, beschreibt er sein Motiv zu den zunächst einsamen Mahnwachen. Mit einem Grundgesetz und einer Kerze bezog er Posten vor dem Heiligenhauser Rathaus. „Ich möchte die Freiheit zurückhaben – für mich und für andere“, war und ist sein Wunsch. Und: „Ich hätte gern, dass wir alle miteinander wieder sprechen können!“ Denn der Austausch von Positionen, das Diskutieren und Bewerten von Fakten – das kommt ihm zu kurz. „Das Von-Oben-Herab nimmt Überhand“, steht für Gutknecht fest. Direkte Demokratie, wie er und seine erst im April 2020 gegründete Basisdemokratisch Partei Deutschland dieBasis (die Landesgruppe wurde Ende September 2020 aus der Taufe gehoben) sie verstehen, „geht nur über das Sprechen“. Die Möglichkeit, zu reden und mitzugestalten, war im Frühjahr sein Anlass, der Basis beizutreten, die im Kreis derzeit rund 140 Mitglieder zählt.Die Bürger sollten in die politische Willensbildung einbezogen werden.

Marc Gutknecht lernte nach der Schule den Beruf Industrieelektroniker mit Schwerpunkt Gerätetechnik. bevor er als Zeitsoldat unter anderem in Sarajewo eingesetzt war. Anschließend musste er die Erlebnisse erst einmal verarbeiten – und fing auch beruflich neu an. Nach einer Umschulung zum Gas-/Wasser-Installateur arbeitet er als Haustechniker in einer Düsseldorfer LVR-Klinik.