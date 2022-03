Langenfelder inszenieren Dickens : Chöre führen Musical „Oliver!“ in Hitdorf auf

Leverkusen/Langenfeld Am Samstag, 12. März, 18 Uhr, und am Sonntag, 13. März 12 Uhr, geht es mit dem Langenfelder Kinder- und Jugendchor sowie dem Männerchor Hitdorf auf die Spuren des neunjährigen Waisenjungen Oliver Twist.

Die Hitdorfer Stadthalle wird am Wochenende Schauplatz des Familienmusicals „Oliver!“. Am Samstag, 12. März, 18 Uhr, und Sonntag, 13. März 12 Uhr, wird es mit dem Langenfelder Kinder- und Jugendchor sowie dem Männerchor Hitdorf auf die Spuren des neunjährigen Waisenjungen Oliver Twist nach dem Roman von Charles Dickens gehen. Einstudiert mit den Beteiligten hat die zweieinhalbstündige Inszenierung die Hitdorferin Britta von Anklan. Der britische Komponist Lionel Bart schrieb Musik und Texte des Musicals. Das Werk wurde 1960 uraufgeführt, die Hollywood-Verfilmung von 1967 mit sechs Oscars ausgezeichnet. Empfohlen wird das Stück für Menschen ab acht. Karten kosten 15, für Kinder 8 Euro. Vorverkauf in der Ballon-Boutique, Ringstraße 19, im Reisebüro Veramar, Hitdorfer Straße 154, und beim Männerchor Hitdorf, 02173 938213, hanswrauen@hotmail.com. „Durch Ihren Besuch der Veranstaltung belohnen Sie auch das Durchhaltevermögen der Kinder und Jugendlichen in den vergangenen zwei Jahren“, heißt es beim Kinder- und Jugendchor. Mehr unter www.lakijuc-musical.de. Es gilt die 3G-Regel.