Technische Betriebe Leverkusen stecken noch in den Sanierungen : Flut lässt unsicheren Schulweg zurück

Der auch als Schulweg genutzte Fußweg parallel zum Imbacher Weg ist seit der Flut von tiefen Furchen gekennzeichnet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Fast ein Dreivierteljahr nach der Juli-Flut sind die Spuren der Zerstörung auf manchen Wegen noch deutlich sichtbar. Besonders betroffen ist Opladen. Nahezu eine dreiviertel Million Euro muss die Leverkusener Verwaltung stadtweit in die Sanierung von Rad- und Fußwegen stecken.

Es ist eines der letzen Projekte auf der Liste der Wegesanierungen nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021. „Dabei hätte es eines der ersten sein müssen“, sagt ein Opladener, der regelmäßig mit seinem Hund auf dem Fußweg ab dem Imbacher Weg Richtung Bergisch Neukirchen unterwegs ist. Die Strecke ist von der Juli-Flut stark in Mitleidenschaft gezogen worden, Teile des Weges sind weggespült, haben tiefe Furchen und große Schlaglöcher hinterlassen. Unterhalb von Café Flocke in Imbach, wo der Weg startet, steht eine rot-weiße Absperrung, allerdings zur Seite geschoben. Auch die am unteren Wegeinstieg steht nur am Rand.

Der Weg mit kleinen Verbindungen zu Siedlungen in Bergisch Neukirchen, wie etwa Am Plattenbusch, ist stark frequentiert: Radfahrer, Wanderer, Spaziergänger. „Und Schulkinder“, erzählt der Opladener. „Weil es am Imbacher Weg keinen Bürgersteig gibt, nutzen viele Kinder und Jugendliche den Weg als Ersatz. Aber der ist durch die Flut selbst zur Gefahr geworden bei den markanten Schäden. Wer da in der Dunkelheit beziehungsweise Dämmerung den Schulweg angetreten hat, der brauchte schon eine gute Taschenlampe und enorme Trittsicherheit“, moniert der Senior.

Info Ex-Politiker lobt Stadtverwaltung Ein Kompliment macht Hans-Erich Hofmann, ehemaliges Mitglied der Bezirksvertretung II, der Stadt und den TBL für den wiederhergestellten Weg zwischen Rehbock-Anlage und Elsbachstraße: „Der Weg ist jetzt wieder schön, 1,80 bis zwei Meter breit, er ist wieder gut nutzbar. Da muss die Stadt auch mal gelobt werden“, sagt Hofmann.

Der Fußweg, sagen Stadt und städtische Technische Betriebe (TBL) ist Bestandteil des Projektes „Sanierung von Rad- und Gehwegen im Stadtgebiet Leverkusen nach Juli-Flut 2021“, „das per Vergabebeschluss in der Verwaltungsratssitzung der TBL am 15. März zur Entscheidung vorgelegt wird“. Der Fußweg soll in wassergebundener Bauweise wiederhergestellt werden, berichtet Stadtsprecherin Julia Trick. Heißt konkret: obere durchwachsene Schicht abtragen, Seitenbankette abschieben und anarbeiten, die vorhandene Tragschicht auflockern, profilieren und verdichten. „Das neue Deckschichtmaterial wird dann abschließend eingebaut und verdichtet“, ergänzt die Sprecherin. Die TBL gehen von Kosten von rund 40.000 Euro aus.

Breiter und wieder eben: Der Weg zwischen Rehbockanlage und Elsbachstraße/Am Knechtsgraben ist wieder hergerichtet. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Es ist nicht das teuerste der Wegesanierungsprojekte, die die TBL nach der Flut abzuarbeiten hatten und haben. Sie nennen diese Kosten:

• Manfort: Bismarckstraße, Geh- und Radweg unter Autobahnbrücke A3 – 135.000 Euro

• Opladen: Gerhard-Hauptmann Str./Düsseldorfer Straße – 1500 Euro

• Steinbüchel: An der Lichtenburg – 47.000 Euro

• Rheindorf-Butterheide: Geh- und Radweg entlang der Bahn nach Reuschenberg – 11.000 Euro

• Opladen: Bielertstraße/Wiembachallee – 3000 Euro

• Biesenbach: Geh- und Radweg entlang Wiembach – circa 300.000 Euro

• Opladen: Rat-Deycks-Straße – 750 Euro

• Opladen: Kämper Weg zwischen den Brücken Raoul-Wallenberg-Str. und A3 – 50.000 Euro

• Opladen: Wupperbogen – Weg ab alter Bahnübergang Ruhlach parallel/beidseitig DB-Strecke – 110.000 Euro. Macht insgesamt rund 700.000 Euro.

Biesenbach, Wupperbogen und der Fußweg parallel zum Imbacher Weg sind laut Stadt die letzten Strecken, die die TBL innerhalb des Projekt noch parat machen müssen. Ist das erledigt, „wären die durch die Flut verursachten Schäden im Zuständigkeitsbereich der Straßenunterhaltung der TBL beseitigt worden“, sagt Trick.