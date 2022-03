Besetzung der Sicherheitszentralen : Bezirksregierung Köln verfolgt Mängel bei Currenta

Köln Die Bezirksregierung Köln verfolgt Mängel bei der Gefahrenabwehr des Chemieparkbetreibers Currenta in Leverkusen, nachdem bei einer unangekündigten Inspektion Mängel bei der Besetzung der Sicherheitszentralen festgestellt worden waren.

Bei einer von fünf unangekündigten Inspektionen seien Mängel bei der Besetzung der Sicherheitszentralen festgestellt worden, teilte die Bezirksregierung am Montag mit. Die Inspektion am 14. Januar sei aufgrund einer anonymen Anzeige erfolgt.

Der WDR hatte im Februar über Sicherheitsmängel an den Currenta-Standorten in Leverkusen, Krefeld und Dormagen berichtet. Demnach sollen am Tag der Explosion Alarmdurchsagen nicht zuverlässig funktioniert haben. Ein Currenta-Sprecher sagte am Montag: „Die Alarmierung und der Einsatz der Werkfeuerwehr am 27. Juli 2021 verliefen schnell, hochprofessionell und erfolgreich.“ Es sei zu keinerlei Verzögerungen bei der Alarmierung der Einsatzkräfte gekommen.