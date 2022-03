Festnahme in Langenfeld : Alkohol: Fahrer tritt Beamte

Der BMW des Leverkusener ist stark beschädigt. Foto: Kresipolizei Mettmann/Kreispolizei Mettmann

Langenfeld Einen stark alkoholisierten Autofahrer aus Leverkusen (37) hat die Langenfelder Polizei am Samstag festgenommen. Der Mann ist aggressiv, so dass er nur gefesselt in die Ausnüchterungszelle gebracht werden kann.

