Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei neue Todesfälle aus Hilden und Wülfrath

Kreis Mettmann Mit 153 Neu-Infektionen hat die Zahl der bisher im Kreis an Covid19 Erkrankten die Marke von 27.000 überstiegen. Die Zahl der Genesenen liegt knapp unter 25.000.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 1394 Infizierte erfasst, 98 mehr als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 146 (+7; 13 neu infiziert), in Haan 74 (+11; 13 neu), in Heiligenhaus 116 (+22; 22 neu), in Hilden 158 (+1; 12 neu), in Langenfeld 125 (+3; 18 neu), in Mettmann 51 (+1; 2 neu), in Monheim 136 (+14; 20 neu), in Ratingen 232 (+15; 22 neu), in Velbert 290 (+21; 27 neu) und in Wülfrath 66 (+3; 4 neu).