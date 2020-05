Hilden : Protestanten feiern wieder Präsenz-Gottesdienst

Die Evangelische Erlöserkirche im Hildener Süden. Foto: Zelger, Thomas

Hilden Erstmals seit acht Wochen findet am Sonntag, 17. Mai, um 11.15 Uhr wieder ein Präsenzgottesdienst in der Erlöserkirche an der Ecke St.-Konrad-Allee/Kölner Straße statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt