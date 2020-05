Heilige Messe : Langenfeld: Katholiken feiern Messe ohne Gesang

In der ersten Messe in der Kirche St. Martin nach der Zwangspause hielten die Gläubigen mit Mund-Nasen-Schutz und ohne Gesang Abstand. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Corona-Bestimmungen prägen ersten Gottesdienst in der Richrather Kirche St. Martin seit zwei Monaten. „Wir haben lange darauf gewartet und sind froh, dass es weitergeht“, betont eine Besucherin.

Unmittelbar hinter dem Eingang katholischen Kirche St. Martin machen die durch Mund-Nasen-Maske vermummten Besucher Halt an einem Tischchen mit Desinfektions-flasche. „Guten Abend, sind Sie angemeldet?“ fragt Ingo Zimmermann von der Richrather St. Sebastianus-Schützenbruderschaft. Deren Mitglieder übernehmen von nun an gemeinsam mit den Pfadfindern reihum den Einlass- und Ordnerdienst bei den jetzt wieder möglichen Messfeiern in St. Martin. Zur ersten nach der corona-bedingten Zwangspause sind an diesem Mittwochabend rund 30 angemeldete Gläubige gekommen. „Das ist für diesen Termin ganz gut“, sagt Brudermeister Zimmermann, und folgert: „Das Bedürfnis zu kommen ist auf jeden Fall da.“