Aus dem Polizeibericht : Diebe stehlen Krad aus Sammelgarage

Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr verschwand am Dienstag (12. Mai 2020) aus einer Sammeltiefgarage am Schalbruch (in Höhe der Hausnummer 37) ein am Lenker verschlossenes Motorrad der Marke KTM Freeride 350. Wie genau das orange-weiße Motorrad mit dem amtlichen Kennzeichen OB - FR 350.gestohlen werden konnte, sei nicht geklärt.

