Vorfall Viersen : Polizei sucht Motorrad-Diebe

Die Kriminalpolizei (Symbolbild) in Dülken hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag an der Friedrich-Ebert-Straße in Viersen-Süchteln ein rotes Motorrad der Marke Honda mit KK-Kennzeichen gestohlen. Laut Polizei geschah die Tat zwischen 21.45 und 2.45 Uhr.

Noch in der Nacht wurde das Motorrad in der Neusser Gegend gefunden – mit frischen Unfallschäden. Als die Polizei zur Unfallermittler den Besitzer kontaktierten, stellte sich heraus, dass das Motorad gestohlen worden war. Die Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf die Diebe unter Telefon 02162 3770.

(biro)