Duo aus Neuss und Ratingen : Mit dem Motorrad um die Welt

Foto: Dunehoppers 10 Bilder So waren die Reisen der Dunehoppers

Neuss Sie übernachteten im Urwald, brausten über die Route 66 und gingen in Syrien auf die Suche nach den Ursprüngen des Alphabets: Der Neusser Stefan Niggenaber und Frank Hähnel aus Ratingen reisen am liebsten auf zwei Reifen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn Stefan Niggenaber und Frank Hähnel an ihre Reisen denken, kommen ihnen viele Erinnerungen in den Sinn: Einmal in Alaska tauchte keine 80 Meter vor ihnen ein Grizzlybär auf. „Da wird man ehrfürchtig“, erzählt Frank Hähnel. Auf der geschotterten Straße hätten sie ihre Motorräder zwei Mal vor und zurücksetzen müssen, um drehen zu können. Das war aber zum Glück nicht nötig. „Der Bär hat sich dann einfach umgedreht und ist weitergegangen“, sagt der 52-Jährige.

Geschichten wie diese können die beiden einige erzählen: Seit mehr als zehn Jahren gehen die beiden gemeinsam auf Reisen – mit dabei haben sie ihr Motorrad, ein Zelt und manchmal sogar nur eine Hängematte.

Begonnen hat alles, als sich der Neusser Stefan Niggenaber und Frank Hähnel aus Ratingen auf der Arbeit kennenlernten. Zwischen den Motorradfans entwickelte sich schnell eine Freundschaft. 2004 stand die erste weit entfernte Reise an: Mit ihren Maschinen ging es nach Marokko. Wieder in der Heimat berichteten die Motorradfreunde in einem Lichtbildvortrag von ihrer Reise – unter anderem in der Duisburger Kneipe „Steinbruch“. Es folgten Touren nach Syrien, Tunesien, Piemont sowie eine Rallye entlang des Balkans. Und dank einer Auszeichnung mit dem Motorrad Förderpreis ging es noch einmal nach Marokko. Denn Hähnel hatte seinem Sohn versprochen, ihn einmal mit in die Sahara zu nehmen. Seitdem ist das Duo in der Motorrad-Reise-Szene als „Dunehoppers“ bekannt.

2013 starteten sie ein neues Projekt: Einmal den amerikanischen Kontinent von Norden nach Süden durchqueren. Ihre Motorräder ließen sie nach Alaska einfliegen und nähern sich seitdem, Jahr um Jahr, ein Stück weiter dem südlichsten Punkt. Dabei sind die beiden immer nur einige Wochen unterwegs. „Die meisten nehmen sich dafür ein Jahr frei oder sind Aussteiger“, erzählt Hähnel. Die Dunehoppers lassen ihre Motorräder nach jeder Etappe in Amerika. Das ist aber wegen Zoll- und Importbestimmungen nicht immer ohne weiteres möglich. Im Internet gibt es kaum Erfahrungswerte – Hähnel und Niggenaber mussten sich auf eigene Faust mit viel Bürokratie auseinandersetzen.

Zuletzt führte sie ihre Etappe durch Peru, wo sie von der Corona-Pandemie überrascht wurden. Mehr als zwei Wochen befanden sie sich im „Lock-Down“, bis sie einen Rückflug durch das Auswärtige Amt bekommen haben. „Die haben wirklich gute Arbeit gemacht“, sagt Hähnel.

Bei ihren Reisen erlebt das Duo viele Abenteuer, die oftmals auch einiges an Flexibilität fordern. Dennoch gibt es für die beiden keine schönere Art zu reisen. „Klar, kann man die Touren auch mit einem Auto machen“, sagt Hähnel. Aber auf dem Motorrad seien sie „einfach näher dran“ – an dem Wind den Gerüchen und nicht zuletzt auch an den Menschen. Es seien vor allen Dingen jene Begegnungen, die für sie das Reisen aus macht.