Museum Goch : Wegbereiter für die Avantgarde

August Deusser, Allee mit Auto. 1911 Öl auf Leinwand gemalt im Museum Goch. Foto: Matthias Grass

Goch August Deusser begeisterte für den französischen Impressionismus, gründete 1908 den Sonderbund und gilt als Wegbereiter der Moderne im Rheinland. Das Museum Goch widmet dem Kölner eine Schau mit 100 Gemälden.

Eine lange Allee führt auf eine Burganlage zu. Es ist eine sandfarben-beige Straße, die Bäume stehen im satten Grün, die Burg leuchtet hell mit im Licht schimmernden Schieferdächern, darüber ein flirrender Himmel. Mit satten Pinselstrichen sind die Bäume an den Rand gestellt, das Auto ist verschwommen, wie schwebend in Bewegung auf die Straße gesetzt, die Burg mit Farbe in den Mittelpunkt der Allee skizziert. Man könnte da die Klever Schwanenburg fantasieren, es könnte auch eine andere Höhenburg sein, auf die die lange Allee zuführt.

August Deusser hat die Szene 1911 auf die Leinwand gesetzt, eine wunderbare Impression, in die man versinken könnte. Man weiß nicht, welche Burg Deusser da gemalt hat, vielleicht könnte das Bild am Niederrhein entstanden sein, sagt Gochs Museumsleiter Stephan Mann. Denn der Landschaftsmaler war auch hier auf der Suche nach der verlorenen Natur, verliebte sich so in den hohen Himmel und die flachen Landschaften, den Fluss und die Heuschober, dass er in Arcen 1917 das Schloss kaufte, in dem bis heute seine Bilder hängen.

Info Die Bilder sind ab jetzt zu sehen Keine Eröffnung Eine Vernissage gibt es in Zeiten von Corona nicht, die Bilder sind jetzt einfach zu sehen, erklärt Stephan Mann. Wenn die Lockerungen es zulassen, soll es eine Feier zur Halbzeit oder eine Finissage geben. Öffnungszeiten Di bis Fr: 10 bis 17 Uhr Sa/ So 11–17 Uh. Bis 13. Septembe.

Deusser galt als Wegbereiter der französischen Moderne im Rheinland, als Pionier für die Avantgardekunst in Deutschland und sorgte mit den Ausstellungen im Sonderbund für Furore. „Was Liebermann für Berlin war, war Deusser für das Rheinland“, sagt Stephan Mann. Sein Haus widmet dem Kulturpolitiker und Künstler aus Köln eine große Ausstellung – denn Deusser war in erster Linie Maler. Der Kölner, so Mann, gilt als einer der wichtigen Impressionisten des Rheinlandes, der nach seinem Tod vor allem Insidern ein Begriff ist.

100 Gemälde hat Mann zusammen mit diversen Zeichnungen und Skizzen des 1870 geborenen Künstlers aus der Deusser Stiftung in Zürich bekommen und lädt zu einem Ausflug in den deutschen Impressionismus ein. Eine Ausstellung, die in Landschaften entführt, die oft vor Ort gemalt sind, von denen viele einem konkreten Ort zugewiesen werden können, die aber auch überall sein könnten. Eine Vereinigung von Licht und Farbe. Von Bewegung und Statik, wie bei Bildern mit Eisenbahnen auf den Brücken, von denen der Maler so fasziniert war. Und immer wieder mit dem Kölner Dom, meist in schönem Blau, gigantisch, massiv Bilder und Landschaften beherrschend. Auf kleineren Formaten gibt’s auch den Blick auf die frühe Industrialisierung, sie zeigen dampfende Hallen am Kölner Hafen. Ein großer Part nimmt die Landschaftsmalerei ein, dazwischen Porträts.

Deusser lernte zunächst Dekorationsmaler in Köln und arbeitete einige Zeit in einem Betrieb der Domstadt, besuchte Abendkurse. Von 1890 bis 1897 studierte er dann an der Kunstakademie in Düsseldorf, wurde Meister, lernte Max Clarenbach kennen, mit dem ihm bis zu seinem Tode 1942 eine Freundschaft verband. 1899 erhält er den Auftrag, die Schlacht bei Kleverhamm für den Sitzungssaal des Kreishauses in Kleve auszuführen. „Daraus wird aber nichts“, sagt Mann. Was bleibt, ist die Liebe zum Niederrhein und seiner Landschaft, das Schloss in Arcen, das 1976 von der Stichting Het Limburgse Landschap gekauft wurde, die auch den einst berühmten Park sanierte, in dem eine nach Deusser benannte Rose wächst.